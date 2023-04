Udinese – Bisogna invertire rotta / La rassegna del giorno dopo la disfatta

L'Udinese esce con la coda tra le gambe dopo l'incontro di ieri pomeriggio contro il Bologna. Una sfida da cui ci si aspettava sicuramente molto di più, ma che in realtà è arrivata in un momento davvero difficile per la squadra di Andrea Sottil. Senza quattro titolarissimi era difficile poter fare molto di più.

Adesso non si può fare altro che cercare di invertire la rotta il prima possibile. Sicuramente non è semplice poter mettere in difficoltà anche le prossime avversarie, ma con una rosa al completo sappiamo che questo team può non avere paura di nessuno. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<