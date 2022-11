Udinese-Lecce | Bistrovic e Pongracic recuperati. Assente solo Tuia

Baroni può sorridere: due recuperi importanti per i meccanismi tattici dei salentini. Anche Ceesay sarà regolarmente in campo

I ragazzi di Sottil sono chiamati a invertire la rotta assunta nelle ultime tre partite e per farlo deve cercare di vincere a tutti i costi contro il Lecce. La squadra di Baroni è reduce da una sconfitta a domicilio contro la Vecchia Signora, arrivata grazie al destro a giro di Fagioli. I salentini non vincono in campionato dallo scorso 16 settembre, quando grazie al gol di Strefezza ha espugnato l'Arechi, campo della Salernitana. Da lì in poi sono arrivati due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Un rullino di marcia per nulla entusiasmante. Ma Baroni può tornare a sorridere.

L'allenamento mattutino al Via del Mare per il Lecce di Baroni in vista dell'Udinese ha riportato ottime notizie al tecnico dei giallorossi. Bistrovic ha recuperato dopo lo stop a causa di una gastroenterite. Mentre Pongracic, che aveva lavorato a parte in questi giorni per un fastidio al ginocchio destro, è ristabilito e pronto a scendere in campo. Pezzella, invece, ha subito un trauma contusivo alla mano destra, ma si è allenato regolarmente.

Ci sarà anche Ceesay — Ceesay ieri ha svolto un lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Si è trattato di semplice gestione e le sue condizioni non preoccupano lo staff medico salentino. Le sue condizioni saranno comunque rivalutate domani durante la rifinitura in vista della gara contro i friulani in programma alle ore 20,45. In caso di assenza il suo posto sarà preso da Colombo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato dei bianconeri. Si lavora ad un affare direttamente dalla cadetteria, un difensore pronto al salto. Ecco l'ultima idea del direttore Pierpaolo Marino <<<