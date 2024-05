News Udinese | Blin: “Ci è molto dispiaciuto perdere con iI friulani”

“Ho detto ai ragazzi facciamolo per le nostre famiglie, perché avevamo il nome della nostra mamma sulla maglia ed ho sentito la squadra molto carica a inizio partita. Noi siamo professionisti e quando abbiamo parlato col presidente, a gennaio del premio salvezza, abbiamo pianificato che dipende anche dal posto in classifica in campionato. E noi vogliamo giocare fino alla fine. Per noi non è uguale se finiamo al 13° posto o più giù. Ecco perché ieri volevamo fare risultato, così come nelle prossime due partite. Noi siamo professionisti, non possiamo permetterci di perdere, poi è andata così e ci dispiace”