Udinese-Bologna 1-2 / Il commento dell’incontro: inizia la prima crisi

Oggi si torna sul campo da gioco e dopo la sconfitta contro la Vecchia Signora, l'Udinese ha grande voglia di vincere e fare la differenza per portare a casa tre punti che mancano da davvero troppo tempo. Sono già uscite le formazioni ufficiali e di conseguenza non possiamo fare altro che scoprire la prima grande sorpresa: l'assenza dell'attaccante bianconero Gerard Deulofeu. Non perdiamo altro tempo ed entriamo sin da subito nella partita con il commento LIVE.