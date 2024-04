Bologna-Udinese / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

Tutti i precedenti

Terza direzione per Sacch in partite dell'Udinese quest’anno. Per la sesta volta dirigerà l'Udinese in carriera, nei quattro precedenti due successi (Milan-Udinese 0-1 dello scorso campionato e Udinese-Crotone 2-0 del 18/12/2016) e tre sconfitte. Ultimo precedente Udinese-Lazio 1-2 del 7 gennaio. Con il Bologna 7 precedenti con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.