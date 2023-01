Udinese-Bologna / Il focus sul migliore in campo: pronto per il grande salto

Il team è pronto per i prossimi incontri di campionato. Bisogna ancora fare il punto, però, sul match di ieri. Ecco il focus sul migliore

L'Udinese lo ha già ceduto nel corso della passata estate, ma se avesse aspettato ancora un po' chissà quanti milioni avrebbe potuto recuperare dalla cessione a titolo definitivo del laterale sinistro italiano Destiny Udogie. Anche ieri pomeriggio ha messo in scena una partita superlativa sotto tutti i punti di vista. Sulla sua fascia nessuno è riuscito a metterli il bastone tra le ruote e tra una sgroppata e l'altra si è confermato come uno dei migliori prospetti in circolazione sia in Italia che in Europa. Andiamo a vedere nel dettaglio la sua partita e tutte le azioni che ci hanno fatto pensare al grande campione che Destiny può diventare.

Il giocatore ex Verona è una furia sulla fascia. Nel primo tempo le sue sgroppate sono un enigma per Posch che riesce a malapena a limitarlo. A metà della prima frazione ha anche l'occasione per raddoppiare, ma il suo destro termina largo di pochissimo. Dribbling, corsa e senso della posizione (suo un salvataggio decisivo in scivolata su Aebischer) fanno di lui uno dei terzini più interessanti del panorama europeo.

La seconda frazione — Intorno al sessantacinquesimo minuto Destiny parte sulla fascia e nessuno lo riesce a bloccare. Dopo essere arrivato al limite dell'area dopo un dai e vai con Beto fa partire un destro che si spegne sul fondo a fil di palo. Gli manca solo il gol per suggellare la comunque ottima prova. Peccato perché sarebbe valso chissà la vittoria per i bianconeri. Tempo per rifarsi ce n'è.