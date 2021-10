Udinese-Bologna / Formazioni ufficiali: gioca Larsen, Beto titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna. Ecco le scelte di Luca Gotti e Sinisa Mihajlovic

Mister Gotti schiera lo stesso undici titolare della gara di Marassi. Ancora 3-5-2. Niente difesa a quattro. In porta gioca il titolare Marco Silvestri. Solito terzetto difensivo: Nuytinck, Samir e Becao. Perez non ha recuperato dall'infortunio e non è stato convocato. Per la terza volta consecutiva non gioca Nahuel Molina. L'argentino è rientrato affaticato dopo le tre gare con l'albiceleste. Al suo posto Stryger Larsen, con Udogie che agirà a sinistra. Dalla panchina Soppy. A centrocampo dentro gli intoccabili Walace e Pereyra, insieme a Victor Makengo. Il francese ha vinto il ballottaggio con Arslan. In attacco, mister Gotti vuole puntare sulla continuità: spazio alla coppia Deulofeu-Beto. Nacho Pussetto pronto ad entrare a gara in corso. Ma passiamo agli undici scelti da Sinisa Mihajlovic.