Bologna-Udinese / La fotogallery: tutto l’incontro in tre istantanee

Si è concluso da pochi minuti l'incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Bologna di Thiago Motta. Una partita di altissimo livello tra due squadre che hanno dato tutto, le assenza sfortunatamente hanno fatto la differenza ed infatti arriva una sconfitta per tutta la compagine bianconera.

Ci si aspettava qualcosa in più soprattutto da alcuni giocatori che oggi avevano la chance del loro riscatto. Non è stata colta ed adesso è difficile che possano arrivare altre grandi occasioni. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le istantanee che riassumono al meglio il match. La fotogallery <<<