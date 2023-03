Udinese-Bologna / Match di settimana prossima come una finale: rassegna

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Le ultime tre prestazioni contro Atalanta, Empoli e i rossoneri campioni d'Italia hanno restituito grande fiducia a tutto l'ambiente. Ora il sogno Europa è ancora vivo, non tanto per la distanza dal settimo posto, ma principalmente per il grande gioco che è tornato a fare il team di Sottil.