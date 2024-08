Bologna-Udinese | Mister Italiano ne perde un altro: tutti i dettagli

Il Bologna proprio in questi istanti perde un altro centrocampista in vista del match di campionato contro l'Udinese. Ecco tutti i dettagli

Momento decisamente complesso per il nuovo tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano. Il coach ex Spezia e Fiorentina si trova a dover affrontare la sfida di campionato contro l'Udinese in una situazione decisamente complessa, visto che il centrocampo è in emergenza totale. In questi istanti tramite un nuovo comunicato è stato annunciato l'ennesimo forfait.