Il coach Kosta Runjaic ha detto la sua alla fine della partita contro il Bologna e fatto il punto di queste prime settimane in bianconero

Nicola Badursi 18 agosto - 21:09

L'esordio nella massima serie del calcio italiano per il coach Kosta Runjaic è un pareggio di rimonta allo stadio Dall'Ara di Udine. Una partita giocata nel migliore dei modi contro un'ottima squadra come il Bologna che sicuramente nel corso dei 90 minuti ha meritato qualcosa in più. Andiamo a leggere le dichiarazioni del coach polacco.

Quali sono state le difficoltà del match odierno? — "Prima partita e primo punto posso dire di essere felice. L'avversario era davvero un ottimo avversario e il primo match è sempre complesso. Questo è un punto importante per noi contro un competitivo Bologna. Iniziamo bene per fare meglio della stagione passata".

Cosa serve per essere più pericolosi offensivamente? — "Questo è solamente l'inizio della stagione e questa partita era il primo feedback. Noi abbiamo fatto la nostra partita e soprattutto la scorsa stagione la squadra ha giocato fin troppo difensivamente. Noi dobbiamo migliorare nella base della difesa. Questo è un punto, ma dovremmo giocare molto meglio sul campo da gioco. Il nostro slogan è "La passione è la nostra forza" e posso dire che la squadra ha mostrato grande passione durante tutta la gara".

La cessione di Samardzic ha cambiato lo schema tattico di questa partita? — "No, non ha cambiato nulla".

Un'impressione sui nuovi calciatori? — "Non giudica i calciatori subito dopo la partita e non lo farà con nessuno. Karlstrom ed Ekkelenkamp sono ottimi giocatori e daranno una grande mano anche se non avevano ancora i minuti necessari per essere titolari".

La scelta di Thauvin capitano? — "Un ottimo giocatore e soprattutto un grande leader, proprio per questo motivo abbiamo deciso di puntare su di lui e mettere come secondo capitano Jaka Bijol. Questo ci ha permesso di mettere anche un po' più di personalità sulle sue spalle, visto che sappiamo che può benissimo farlo".

Da dove si riparte? — "Abbiamo diversi giorni avanti a noi per vedere il match assieme ed analizzarlo. Poi guarderemo la Lazio e prepareremo il team nel miglior modo possibile. Segnare dopo un rigore sbagliato sicuramente ci ha fatto molto bene, visto che durante il gioco non abbiamo avuto grandissime chance".

Due punte pesanti le stai provando? — "Davis non è ancora al suo top e di conseguenza dobbiamo conservarlo partita per partita solo in questo modo potremo averlo al top nel corso delle prossime settimane. Giocare con due punte è un'opzione, ma non l'abbiamo provata moltissimo. L'importante è sempre essere tutti assieme".

