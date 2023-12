Udinese-Bologna / Motta senza il suo pupillo: ecco tutti i dettagli

Thiago Motta deve assolutamente fare a meno di quello che è a tutti gli effetti uno dei suoi pupilli. Il tecnico che allena il Bologna si sta preparando ad una sfida davvero importante come quella contro l'Udinese. Una partita in cui i bianconeri dovranno dare tutto per provare a portare a casa i tre punti contro una delle squadra più in forma di tutto il campionato.