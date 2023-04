Bologna-Udinese | Motta: “Abbiamo sofferto, ma la vittoria è meritata”

Il tecnico dei rossoblù ha parlato al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio al Dall'Ara. Ecco le sue parole

Redazione

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida vinta per 3-0 contro l'Udinese. Ecco le sue parole sulla grande prestazione dei suoi, che anno portato a casa una vittoria fondamentale in chiave Conference League.

E stata la miglior partita della tua gestione al Bologna?

"E' stata una buona partita. La migliore non credo. Il primo tempo abbiamo sofferto. Sapevamo che l'Udinese è una squadra attrezzata, anche se i due gol in avvio ci hanno permesso di giocare con più serenità. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Nel secondo tempo, invece, credo che abbiamo fatto molto bene prendendo il controllo della gara".

Siete stati molto cinici, con 3 gol in 4 tiri nello specchio:

"Su questo sono d'accordissimo. Dobbiamo essere così sempre, perchè abbiamo le qualità per fare gol a tutti. Dobbiamo sfruttare le situazioni a nostro vantaggio. Su Barrow? Musa è un giocatore di grandissimo livello e oggi lo ha dimostrato. I grandi giocatori sono considerati tali perchè hanno grande continuità. Sono capaci di mantenere standard elevati e all'occorrenza alzare il livello. Musa ha questa possibilità e deve lavorare per entrare in campo al massimo livello".

Le parole di Thiago Motta — Ti trovi meglio senza punte?

"Non credo. Mi trovo bene con quelli che stanno bene. Hanno tutti la possibilità di dimostrarlo. Oggi ha giocato Sansone perchè se lo è meritato, ma aspetto anche gli altri. Io sono qua per mettere in campo i giocatori che danno più rendimento alla squadra e aiutano il club a vincere le partite. A me piace una squadra che sappia giocare a calcio e che vada in avanti. Abbiamo affrontato le difficoltà con positività. Una vittoria giusta, di squadra".

Hai giocato senza i tre capitani, come mai?

"E' la nostra filosofia fin dal primo giorno. Sono ragazzi importanti per la squadra, perchè se lo sono meritato. Quando non giocano, fanno alzare il livello dei giovani. Donano grande valore il gruppo. Oggi hanno giocato di meno, ma anche quando entrano a gara in corso danno grande energia. Mi dispiace per loro, ma avranno sicuramente più spazio in futuro".

Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema. Non perdere tutti i voti assegnati. Ecco le pagelle <<<