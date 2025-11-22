Para il rigore che poteva far fare un vero e proprio grande step all'Udinese, visto che sembrava potesse cambiare le sorti del match per i bianconeri.
mondoudinese udinese news udinese Udinese 0-3 Bologna | Okoye e Solet rovinano un grande match: le pagelle
udinese
Udinese 0-3 Bologna | Okoye e Solet rovinano un grande match: le pagelle
Il Bologna e l'Udinese si sono date da fare nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Ecco tutti i voti assegnati alla fine dei 90 minuti
Nel corso della seconda frazione, però, arriva una giocata che rovina tutto con un passaggio verso Karlstrom che porta alla rete del 2-0 che chiude virtualmente l'incontro.
Voto: 5,5
© RIPRODUZIONE RISERVATA