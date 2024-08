Bologna-Udinese / Le probabili formazioni: le scelte di Italiano e Runjaic

Il campionato 2024/2025 è arrivato al suo fischio iniziale. Per l'Udinese un vero e proprio battesimo di fuoco, con dall'altra parte del campo (in casa) il Bologna di Vincenzo Italiano. Grande vantaggio per i bianconeri sono la situazione infortunati in Emilia, visto che diversi calciatori sono out a tempo indeterminato. Nel frattempo andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni.