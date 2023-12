Udinese-Bologna / Thiago Motta disperato, il titolare out per sei settimane

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La sfida di questa settimana sarà contro una squadra tostissima come il Bologna di Thiago Motta. Per il tecnico, però, c'è un vero e proprio problema in vista dei prossimi incontri di campionato. Un calciatore alza bandiera bianca per le prossime sei settimane.