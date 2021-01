Bologna-Udinese – Ecco dove sarà possibile vedere la partita

UDINE – Oggi torna in campo la Serie A, con tutte e 20 le squadre che saranno impegnate nella 16esima giornata del campionato 2020-2021. L’Udinese dovrà affrontare una partita molto importante in trasferta: alle 15:00, infatti, i bianconeri scenderanno sul campo dello stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. Gli uomini di Luca Gotti sono chiamati a riscattare la tremenda sconfitta subita tre giorni fa all’Allianz Stadium contro la Juventus. I torinese hanno sconfitto i friulani per 4-1, con la doppietta del solito Cristiano Ronaldo e con i gol di Federico Chiesa e Paulo Dybala. L’unica gioia nella triste serata piemontese è stata la rete della bandiera dell’olandese Marvin Romeo Zeegelaar, realizzata ormai a giochi fatti. Nonostante tutto, alcuni segnali positivi si sono intravisti nel gioco dell’Udinese. Infatti, la squadra è andata vicina al gol in altre due occasioni, colpendo però la traversa.

La squadra, dunque, è pronta a fare una grande partita contro il Bologna di Siniša Mihajlović, per cercare di dimenticare la disfatta contro la Juve e rilanciarsi in campionato. L’allenatore bianconero dovrà fare a meno di alcuni giocatori, come Ignacio Pussetto. Il centrocampista argentino, classe 1995, ha subito un gravissimo infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore è già stato operato dal professor Mariani a Villa Stuart e dovrà rispettare un lungo stop, che lo terrà lontano dai campi per 6 mesi.

Comunque, oggi la squadra scenderà lo stesso in campo, dove cercherà in tutti modi di conquistare la vittoria e i tre punti, che mancano ormai dal 12 dicembre. Dove sarà possibile vedere la partita? Il match tra emiliani e friulani verrà trasmesso in diretta dalle 15:00 su DAZN. Questa, infatti, è una delle gare presenti nel pacchetto della piattaforma in streaming, che trasmetterà sui suoi canali altre due sfide della 16esima giornata: Lazio-Fiorentina, sempre alle 15:00, e Napoli-Spezia, che scenderanno in campo al Diego Armando Maradona alle 18:00.