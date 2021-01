Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali

UDINE – Alle ore 15 il signor Ayroldi, arbitro della sezione di Molfetta, fischierà il calcio d’inizio di Bologna-Udinese, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono in piena lotta per la salvezza e hanno un solo punto di distanza in classifica, anche se i friulani devono ancora recuperare una partita. Il Bologna è reduce da ben quattro pareggi consecutivi contro Spezia, Torino, Atalanta e Fiorentina, mentre l’Udinese è chiamata a riscattare le ultime due sconfitte consecutive, rimediate contro Benevento e Juventus. I due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Luca Gotti, hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali e le sorprese, rispetto a quanto pronosticato alla vigilia dell’incontro, non mancano. Tra le fila bianconere, in attacco, Fernando Forestieri preferito ad Ilija Nestorovski per affiancare Kevin Lasagna e sostituire Ignacio Pussetto (stagione terminata per lui). A metà campo confermati De Paul e Pereyra come mezzali, mentre Walace giocherà da regista, con Arslan e Mandragora in panchina. Sulle corsie esterne Stryger Larsen e Zeegelar. Al centro della difesa spazio a Bonifazi, preferito a De Maio. Ai suoi lati Rodrigo Becao e Samir. Tra i pali Juan Musso.

QUI BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic punta nuovamente sul 4-2-3-1 e conferma Palacio nel ruolo di prima punta, supportato dal terzetto composto da Orsolini, Soriano e Barrow. Schouten e Svanberg a centrocampo. In difesa Dijks vince il ballottaggio con Hickey sulla corsia sinistra e completa il reparto con Paz, Danilo e Tomiyasu. In porta Da Costa sostituisce ancora l’infortunato Skorupski. Di seguito, le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Breza, Hickey, Skov Olsen, Arnofoli, Poli, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Calabresi, Vignato, Vergani, Khailoti. All. Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Molina, Ter Avest, Arslan, Nestorovski, Mandragora, Palumbo, Rigo, De Maio. All. Gotti.