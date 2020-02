Bologna – Udinese, Mihajlovic contro il suo tabù. Non ha mai vinto contro i friulani da quando allena i rossoblù

La sfida di sabato pomeriggio tra Bologna e Udinese per il tecnico degli emiliani Sinisa Mihajlovic rappresenta un vero e proprio tabù. Il tecnico serbo infatti da quando siede sulla panchina rossoblù non ha mai battuto i friulani. Cercherà di farlo per la prima volta, ma le sue scelte sono obbligate, viste le assenze numerose. Infatti l’ex laziale dovrà fare a meno di Medel, Soriano, Sansone e Santander, oltre agli squalificati Denswil e Schouten. Sabato pomeriggio Sinisa proverà a sfatare il suo tabù, ma di fronte troverà un Udinese affamata di punti per raggiungere il prima possibile l’obbiettivo salvezza.