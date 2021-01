Bologna-Udinese, Mihajlovic: “Fino al rosso abbiamo giocato molto meglio, poi…”

UDINE – Pari con due gol a testa per Bologna e Udinese. Il gol di Arslan al 92′ ha salvato in extremis i bianconeri, che durante l’incontro erano andati sotto per due volte a causa dei gol di Tomiyasu prima e Svanberg poi, intervallati dal momentaneo gol del pari siglato da Roberto Pereyra. Tre gol arrivati nella prima frazione di gioco, durante la quale il Bologna ha avuto la meglio sull’Udinese. Ad apertura di secondo tempo però è arrivato il cartellino rosso per doppia ammonizione ai danni di Svanberg e lì – almeno secondo il tecnico rossolù Mihajlovic – è girata la partita. L’allenatore del Bologna non ha preso benissimo l’espulsione del suo giocatore e, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è lasciato andare ad uno sfogo contro l’arbitraggio di Ayroldi.

“In undici contro undici abbiamo giocato molto meglio noi. Se tutto fosse andato liscio come doveva andare avremmo vinto, poi però è arrivata l’espulsione. Il pareggio alla fine è giusto, perché l’Udinese ha creato tanto dopo il cartellino rosso. Noi siamo la squadra più ammonita d’Europa, ma in squadra non abbiamo Couto o Mihajlovic. All’87’ c’era un fallo netto di Becao che avrebbe meritato il secondo giallo, ma non l’hanno ammonito. Noi lavoriamo tanto, poi viene uno e ti rovina le partite. Noi non meniamo, da noi non picchia nessuno, noi giochiamo a calcio”.