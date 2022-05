Udinese – Il bomber è sparito / Quando tornerà sul campo da gioco?

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo futuro. Ecco tutte le ultime sul match di campionato alle porte

La squadra bianconera continua il suo processo di crescita. Nell'ultimo mese il team di Gabriele Cioffi è stato il secondo migliore per rendimento, dietro soltanto agli attuali campioni d'Italia. Stiamo parlando di una società in grado di fare la differenza e che nell'ultimo periodo diverte anche i suoi tifosi grazie ad un calcio tutt'altro che scontato. Grandissimo merita va dato al tecnico bianconero che è stato capace di modificare completamente la mentalità di una società che lottava per la salvezza ed ora ambisce alla parte sinistra della classifica. Resta sicuramente difficile poter continuare ad avere la media di 2,2 punti a partita, ma ora come ora nessuna squadra si sta rivelando superiore al team friulano. Intanto bisogna fare un passo indietro, perché uno dei mattatori di questa stagione non è al meglio e soprattutto non si hanno notizie sul suo rientro. Il punto della situazione.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è arrivato allo scadere (dalla Portimonense) della sessione estiva di questo calciomercato. Stiamo parlando di un talento in grado di fare la differenza e che fino a questo punto ha messo a segno ben undici gol. Il suo nome è Beto. Sfortunatamente per lui, però, questo finale di stagione si sta rivelando più amaro di quanto previsto. Non riesce più a fare la differenza e di conseguenza bisogna fare il possibile per recuperarlo al meglio. Anche se nell'ultimo periodo non si sono avute più sue notizie. Che fine ha fatto Beto?

Il rientro

Dopo i vari test che hanno evidenziato la lesione e programmato uno stop di minimo due settimane, non si sono più notizie sull'attaccante che ha fatto innamorare i tifosi bianconeri. Resta difficile vederlo in campo nei prossimi incontri e andrà escluso (a priori) un suo ritorno in vista del prossimo match.