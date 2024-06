Calciomercato Udinese | Dal Brasile: friulani sulla stellina Rayan Roque

L'Udinese vuole essere protagonista sul mercato. Dopo gli adii di Deulofeu e Walace, ora è tempo di valutare nuovi profili. Secondo i media brasiliani, l'Udinese sarebbe sulle tracce di un giovane talento. Si tratta di Rayan Vitor Simplicio Roque, più semplicemente conosciuto come Rayan. Il giovane carioca è un attaccante classe 2006 che milita in patria con il Vasco da Gama. Nella stagione in corso, Rayan ha già giocato 14 partite. Stando a quanto rivelato da Aaron Domínguez, oltre al club bianconero sul giovane ci sarebbero diversi club europei, tra cui anche alcune big come Barcellona e Manchester City.