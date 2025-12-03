News Udinese – Runjaic apre a Iker Bravo? L’analisi attuale

Abbiamo commentato più volte la stagione di Iker Bravo. Fino a due giorni fa la situazione era chiara per tutti all'interno e fuori dall'Udinese. Tra l'attaccante spagnolo e i friulani non c'è più feeling. Gennaio è alle porte pertanto una cessione non è un'opzione così astratta.
Il tecnico tedesco non ha rinunciato ancora a Iker Bravo; lo spagnolo è entrato ieri nella gara contro la Juventus
In realtà proprio ieri potremmo aver assistito ad un possibile cambio di rotta. Runjaic ha schierato Bravo al 59'. Non sappiamo se si è trattato solo di mettere in vetrina un giocatore per poi venderlo in futuro (confermando così la rottura tra le due parti), o se il tecnico tedesco voglia reintegrare il classe 2005.
Questa scelta verrà confermata o meno dalle prossime gare e dalle eventuali presenze di Bravo. Per adesso la situazione è in ballo tra la rottura e il possibile reintegro all'interno dell'Udinese. Le ultime di mercato: Zaniolo resta in bianconero? Novità dalla Turchia <<<
