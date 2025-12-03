News Udinese – Runjaic apre a Iker Bravo? L’analisi attuale

Il tecnico tedesco non ha rinunciato ancora a Iker Bravo; lo spagnolo è entrato ieri nella gara contro la Juventus

Abbiamo commentato più volte la stagione di Iker Bravo. Fino a due giorni fa la situazione era chiara per tutti all'interno e fuori dall'Udinese. Tra l'attaccante spagnolo e i friulani non c'è più feeling. Gennaio è alle porte pertanto una cessione non è un'opzione così astratta.