Udinese – Bertola e Bayo intrigano: male Bravo e tanta fatica per Davis

Nella gara di ieri ci sono stati punti positivi e negativi associabili alle prestazioni di alcuni giocatori

Lorenzo Focolari Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 11:24)

Ci si aspettava di più da tutta l'Udinese ma in particolare ci sono stati due o tre nomi che avrebbero dovuto incidere in modo positivo ma così non è stato. Il primo è Iker Bravo. Il ragazzo deve ancora fare i conti con il campionato italiano da titolare dal momento che non è riuscito in tante cose a lui facili. Sotto tono, un passo indietro rispetto al gioco e questo ha portato alla sua ammonizione.

Il secondo è Zemura. Non è stato brillante in certe fasi del gioco, si mette in mostra con un bel tiro all'inizio della partita dopodiché svanisce. Kamara ha saputo mettere un pizzico di attività scheggiando una traversa.

Molto bene Bayo che da subentrante ha scambiato con Kamara e con gli altri compagni. Si aggira bene in area di rigore dando la sensazione di essere pericoloso, sebbene non abbia tirato mai in porta. Atta e Davis da soli fanno fatica. Ciò non vuol dire che le abbiano indovinate tutte ieri sera. Serve un po' più di coesione per far andare bene tutta l'Udinese.