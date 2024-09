Notizie Udinese – Bravo o Ekkelenkamp? Ecco il pensiero di mister Runjaic

Bravo o Ekkelenkamp? Ecco il pensiero di mister Kosta Runjaic sui due calciatori pronti per prendersi (con il tempo) una maglia da titolare

"Iker Bravo ed Ekkelenkamp? Si stanno allenando al meglio e mi danno più opzioni, non è mai semplice prendere le decisioni giuste, ho ancora un allenamento per schiarirmi le idee". Nessuna sorpresa è da escludere in questo istante. Cambiando rapidamente discorso, torniamo sul prossimo incontro di campionato. Ecco la conferenza integrale di Kosta Runjaic <<<