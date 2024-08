News Udinese | Bravo si presenta: “Questo il club perfetto in cui crescere”

L'attaccante spagnolo si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dei bianconeri. Ecco le sue parole

Riccardo Focolari Redattore 6 agosto - 15:36

Dalla sala stampa del Bluenergy Stadium è andata in onda la conferenza stampa di presentazione di Iker Bravo, nuovo attaccante classe 2005 arrivato all'Udinese dal Bayer Leverkusen. L'attaccante spagnolo è fresco vincitore dell'Europeo U19 e MVP della competizione con la Nazionale spagnola.

Collavino: "Presentiamo un grande talento, l'mvp dell'ultimo Europeo U19 e a soli 19 anni ha già giocato in club importanti come Barcellona, Real Madrid e Bayer Leverkusen. Lo abbiamo cercato tanto ed è un tipico acquisto da Udinese, anche nelle tempistiche visto che il 28 luglio ha giocato la finale del torneo e il giorno seguente era a Roma a fare le visite mediche. Per quanto riguarda le strategie di mercato, dopo Pizarro abbiamo già ufficializzato Esteves e Karlstrom e siamo in fase di definizione con Ekkelenkamp. C'è grande entusiasmo dimostrato anche dalla campagna abbonamenti".

Inler: "Iker è un bravissimo ragazzo che ha dimostrato che può fare molto bene. Dopo l'Europeo ora avrà un'altra pagina importante per la sua carriera in un club storico come l'Udinese. Sono qua per aiutarlo, benvenuto!".

Le parole di Bravo — Iker Bravo prende parola: "Ciao tifosi, sono molto felice di essere qui. Forza Udinese".

Sulla scelta: "Prima dell'Europeo volevo venire qui, credo che l'Udinese sia il club perfetto per crescere nella mia carriera. È un grande passo e voglio sfruttare tutte le occasioni che la società mi darà per migliorare come calciatore e come persona".

Sul ruolo preferito: "Non ho una posizione preferita, sceglierò quello che mi dirà il mister e darò il massimo. Riesco ad adattarmi da esterno, attaccante, ma anche seconda punta".

Su Runjaic: "Ho conosciuto tutto lo staff tecnico ricevendo un'ottima accoglienza anche dai compagni. Mister Runjaic mi ha detto di giocare come so, di sentirmi a mio agio, so che dovrò lavorare sodo".

Sulla prima stagione in Italia: "Voglio aiutare il club nel massimo delle mie possibilità, non è prioritario il mio minutaggio ma quando posso essere disponibile in questa mia prima stagione in una massima divisione".

Su Sanchez: "Già ai tempi del Barcellona lo vedevo come un modello, può sicuramente aiutarmi perché parliamo anche la stessa lingua può essere super utile per il mio ambientamento. Sono pronto a imparare da un campione come lui come una spugna".

Sull'Udinese: "Giocatori come Di Natale, Cuadrado e De Paul hanno fatto grandi cose per il calcio italiano, quindi appena ho saputo dell'interesse dell'Udinese mi è subito piaciuto come club. Ho visto qualche partita dell'anno passato e voglio immergermi nella cultura di questa città e imparare l'italiano il prima possibile".

Su Deulofeu:"Lo conosco da La Masia quando era in Prima squadra e guardavo i suoi video, mi ha dato molti consigli di come vivere qui in maniera tranquilla. Spero possa recuperare in breve tempo e darci una mano perché tutto il mondo sa quanto talento ha".

Sugli idoli: "Torres mi piace molto, il mio idolo è sempre stato Cristiano".

Sulla Nazionale maggiore: "Mi vedo lì in due anni con Nico e Lamine al Mondiale".