News Udinese – Bravo rientra a Udine! L’analisi in nazionale

l bianconero Iker Bravo ha partecipato all'intera partita, caratterizzata da un primo tempo equilibrato e una seconda metà di gioco molto avvincente.

Partita intensa quella di ieri sera nei quarti di finale dei Mondiali Under20 in Cile, che ha visto contrapporsi la Spagna e la Colombia. I giocatori sudamericani sono andati in vantaggio al 38° minuto grazie a Villareal, ma sono stati pareggiati al 56° da Belaid e rimontati al 59° da Virgili. Tuttavia, hanno riportato il punteggio in parità ancora con Villareal al 64°.