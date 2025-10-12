l bianconero Iker Bravo ha partecipato all'intera partita, caratterizzata da un primo tempo equilibrato e una seconda metà di gioco molto avvincente.
News Udinese – Bravo rientra a Udine! L’analisi in nazionale
La sconfitta comporta l'eliminazione per la Spagna: l'attaccante di colore bianconero tornerà ora a vestire la maglia dell’Udinese.
Partita intensa quella di ieri sera nei quarti di finale dei Mondiali Under20 in Cile, che ha visto contrapporsi la Spagna e la Colombia. I giocatori sudamericani sono andati in vantaggio al 38° minuto grazie a Villareal, ma sono stati pareggiati al 56° da Belaid e rimontati al 59° da Virgili. Tuttavia, hanno riportato il punteggio in parità ancora con Villareal al 64°.
E proprio lui, all'89°, ha segnato il gol che ha fatto guadagnare il passaggio in semifinale alla Colombia. La Spagna ha visto sfumare un rigore al 95° a causa del Var.
