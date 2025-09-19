Udinese – Bravo: “Runjaic? Allenatore di qualità e…” Le parole

L'attaccante spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni sia su temi personali sia sulla squadra e allenatore

Personalità. Questo è il termine che Iker Bravo ha menzionato più volte durante l'intervista con la Gazzetta dello sport ed è anche l'attributo che definisce il suo profilo: “Sono certo che diventerò un grande calciatore, da Premier League. Sto lavorando duramente e l’Udinese è il club ideale per come tratta i giocatori e le opportunità offerte“. La fede gioca un ruolo significativo nella sua vita: “Credo fermamente in Dio, ho tatuato sulla spalla l’immagine di Cristo“.

Racconta il suo percorso e la sua crescita nel Barcellona, dove è approdato all'età di 5 anni. A 16 anni ha scelto il Bayer Leverkusen, ma ha faticato ad adattarsi alla vita al di fuori del campo. Successivamente ha giocato nel Real Madrid e ora all’Udinese: “Mi ha colpito la filosofia del club. È in Serie A da 31 anni, il che è significativo. La città è tranquilla e la gente è rispettosa. Anche la mia ragazza Eugenia, che vive con me non lontano dal centro, si trova bene. Molti calciatori hanno fatto carriera partendo da qui. Io sto lavorando per raggiungere lo stesso“.

Riguardo al suo ruolo sul campo, chiarisce che “posso giocare come prima o seconda punta, o come esterno sinistro. Preferisco la posizione attuale, come seconda punta”. Di mister Runjaic dice che “È un allenatore con grande personalità, qualità necessaria. Chi non ha carattere, difficilmente riesce. Sa come guidare un gruppo. Ogni giorno imparo cose nuove. Mi incoraggia a giocare con personalità”.

Sulla nuova Udinese, afferma: "È una squadra forte, con carattere e unita. Abbiamo la qualità per fare bene. Non poniamo traguardi specifici né parliamo di salvezza. Pensiamo a ogni partita singolarmente e poi valuteremo". Rivela di non seguire molto il calcio in televisione, se non quello dei suoi amici: "Lucca e Payero in Italia, Lamin, Fermin, Huijsen all'estero. Per me il calcio è questo e devo divertirmi con il pallone. Come Lamine Yamal".