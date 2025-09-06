La squadra spagnola Under 21 ha vinto 3-0 contro Cipro in una partita di qualificazione per il prossimo Campionato Europeo di categoria. In campo c'era l'attaccante dell'Udinese Iker Bravo. Nato nel 2005, ha giocato come trequartista e ha lasciato il terreno di gioco al 79’, sostituito da Peio Canales, calciatore del Racing Santander.
Udinese – Bravo titolare nell’Under 21 spagnola: i risultati
L'attaccante spagnolo dell'Udinese era in campo titolare con la Nazionale under 21 spagnola con cui ha ottenuto la vittoria
La nazionale spagnola ha vinto grazie ai gol di Obrador del Benfica al 45’, di Gasiorowski del Psv al 74’ e di Pablo Garcia del Betis all’85’. Iker Bravo e i suoi compagni torneranno a competere martedì alle 19:00 contro i coetanei del Kosovo.
Si tratta di buoni segnali da parte del giocatore che nonostante la folta concorrenza che si ritroverà davanti questa stagione, sembra essere in forma. Vedremo cosa accadrà al suo minutaggio al rientro dalla Nazionale. Le ultime di mercato: Runjaic fa piazza pulita! Tre calciatori ai saluti <<<
