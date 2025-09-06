Udinese – Bravo titolare nell’Under 21 spagnola: i risultati

L'attaccante spagnolo dell'Udinese era in campo titolare con la Nazionale under 21 spagnola con cui ha ottenuto la vittoria

La squadra spagnola Under 21 ha vinto 3-0 contro Cipro in una partita di qualificazione per il prossimo Campionato Europeo di categoria. In campo c'era l'attaccante dell'Udinese Iker Bravo. Nato nel 2005, ha giocato come trequartista e ha lasciato il terreno di gioco al 79’, sostituito da Peio Canales, calciatore del Racing Santander.