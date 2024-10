Udinese – Iker Bravo trova il primo gol: focus sull’attaccante spagnolo

Iker Bravo non vede l'ora di continuare in questo modo, dopo essersi messo in mostra con la maglia bianconera proprio nel corso dell'ultima sfida di campionato. Il calciatore spagnolo ha trovato la prima rete l'Udinese, ma non è il più giovane 2005 a segnare nel nostro campionato, visto che il record resterà di Huijsen.