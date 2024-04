News Udinese | Brenner e Davis non ci saranno contro la Roma

Il brasiliano è rimasto fermo per dieci giorni dopo esser tornato in patria per motivi familiari ed è stato impostato per lui un programma di allenamento per recuperare il ritmo partita. Per questo motivo non è ancora pronto per giocare contro i giallorossi. Discorso simile invece per l'inglese che non ha smaltito il problema muscolare. Per entrambi si proverà a recuperarli per il Verona, con Brenner che è leggermente in vantaggio di condizione rispetto al numero 9 bianconero.