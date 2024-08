News Udinese – Parla Brenner: “Sono in fiducia, sul mister dico che…”

Brenner dopo una stagione da incubo è pronto per prendersi la sua rivincita sul campo da gioco con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Il calciatore brasiliano arrivato dall'America nel corso della passata estate ha bisogno di tornare ad alti livelli sia per lui che per la squadra. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e soprattutto le dichiarazioni nel post partita.

Le dichiarazioni di Brenner: "Sono molto felice per il gol e non solo perché l’anno scorso la prestagione era stata difficile per me, ma ora sento la fiducia del mister e sono molto contento di questo". Ha poi continuato parlando del gruppo squadra: "Il gruppo lavora molto duro e sono davvero soddisfatto di questa preparazione". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul nuovo colpo: Iker Bravo <<<