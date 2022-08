Monza-Udinese | Brianzoli alle prese con diversi infortuni

Manca sempre alla sfida dell'U Power Stadium tra Monza e Udinese. Entrambe le compagini sono alla ricerca della prima vittoria in campionato che risulta già essere decisiva per l'allenatore dei brianzoli. Infatti, nel caso arrivasse una sconfitta, Galliani avrebbe già pronto il sostituto. Ma come ci arriva il Monza a questa sfida? Ecco le ultime news dall'infermeria dei neopromossi.

L'esperto difensore ex Inter è uscito contro il Napoli dopo aver evidenziato un grave problema alla caviglia. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una distorsione alla caviglia con frattura composta del perone. Una batosta per la squadra di Stroppa, visto che i tempi di recupero stimati per rimettersi del tutto da un infortunio del genere sono di almeno 3/4 mesi di stop. Lo rivedremo dunque, molto probabilmente, nel 2023. In un colpo solo il Monza ha perso un leader e un titolare. Ma non è finita qui. Ecco chi non ci sarà venerdì <<<