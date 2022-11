Udinese | Bruno Fernandes guida il Portogallo: doppietta per l’ex friulano

Dopo CR7 il vero leader di questo Portogallo, da ieri tra le tre squadre già sicure di un accesso agli ottavi, è sicuramente Bruno Fernandes. Il trequartista che per tre anni ha vestito la maglia dell'Udinese è stato intervistato ai microfoni dalla Rai, dopo che si discuteva del gol tolto a Ronaldo. Bruno Fernandes ha provato a fingere di non sapere. "La sensazione che ho avuto è che Ronaldo abbia toccato il pallone. Ho crossato per lui e la cosa importante è che abbiamo vinto la partita contro un avversario duro". Parole di un leader al servizio della squadra. Di Fernandes si parla poco. Eppure, stando ai numeri, è lui il miglior giocatore del Portogallo.

Ieri ha segnato quel gol, o comunque provocato quel gol. Poi si è guadagnato e ha segnato il rigore del 2-0, a 3 minuti dalla fine, che ha chiuso la partita in un momento di sofferenza. Lo ha fatto con un gesto geniale, passato presto in secondo piano. Sulla trequarti, con davanti tutta la difesa dell’Uruguay, ha fintato il tiro e mandato Coates per terra. Poi ha provato a fargli passare la palla a lato, e quello l’ha fermata con la mano. A piccoli passi, Fernandes ha spiazzato il portiere sul calcio di rigore, mentre Ronaldo era costretto a guardare dalla panchina.

Un rimpianto "italiano"

Bruno Fernandes nel nostro campionato ci ha giocato cinque anni. E' passato dal Novara, all'Udinese per finire alla Sampdoria. Il suo talento si era intravisto, ma solo il passaggio allo Sporting Lisbona, in patria, ha saputo far sbocciare la stella lusitana. In Italia non si è saputo metterlo nelle condizioni migliori di rendere, per un giocatore che avrebbe fatto le fortune di molti.