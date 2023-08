Udinese – Al Bruseschi belle notizie, i titolari tornano in gruppo / Rassegna

L'Udinese si avvicina a grandi passi alla prima amichevole della sua stagione. Stiamo parlando di un club che sa veramente fare la differenza e proverà in tutti i modi a scendere in campo per riconfermare la partenza avvenuta 365 giorni fa. L'idea però è che il proseguimento del cammino sia totalmente diverso rispetto alla stagione appena terminata.

Ieri sono ricominciati gli allenamenti in quel di Udine al centro sportivo Bruseschi. Per la squadra dopo i tre giorni di relax, i ritmi sono stati sin da subito molto elevati. Fondamentale arrivare pronti all'incontro del 10 Agosto in cui non si potrà assolutamente sbagliare contro la vincente tra Catanzaro e Foggia. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<