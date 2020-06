Ripresa degli allenamenti per l’Udinese che, dopo l’amichevole contro il Brescia aveva avuto ieri una giornata di riposo. Seduta mattutina per i bianconeri al Bruseschi, che ha visto la squadra svolgere inizialmente una sessione atletica per poi proseguire con le esercitazioni tecnico tattiche. Gruppo al completo per mister Gotti. Per la giornata di domani, così come per quella di domenica, sono in programma allenamenti pomeridiani.