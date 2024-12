Udinese News – Platea memorabile al Bruseschi: 2600 spettatori. Il record

In occasione del sesto allenamento a porte aperte della stagione, i tifosi e gli appassionati bianconeri hanno mostrato una grande risposta. Al campo di allenamento del Centro Sportivo Bruseschi , circa 2600 fan hanno assistito al lavoro di Kosta Runjaic , del personale e dei suoi figli.

La squadra, applaudita dai numerosi fan del bianconero presenti, ha lavorato duramente per la partita di domenica contro il Torino. Hanno fatto esercizi con il pallone e giocato alcune partitelle a tema. Al termine della sessione di allenamento, i giocatori si sono fermati per scattare foto, firmare autografi e salutare i fan che erano arrivati per sostenere la squadra.