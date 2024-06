Udinese | Bubnjic: “Da domani penseremo già alla prossima stagione”

Una Promozione che ripaga tutto il duro lavoro fatto fin qui. Mister Igor Bubnjic ha parlato al termine di Venezia-Udinese 0-2, vittoria cruciale per i friulani che hanno così conquistato la promozione in Primavera 1. "Nel primo tempo abbiamo avuto un po' di paura, forse l'emozione di giocare questo tipo di partite ma i ragazzi erano motivati. La pressione però poi è stata gestita bene. Dico sempre che noi siamo più forti quando non siamo i favoriti e le cose si fanno più difficili. Lo hanno dimostrato anche oggi con la mentalità giusta e con i cambi che sono entrati bene e con la carica giusta. Siamo riusciti a portare questa vittoria a casa".