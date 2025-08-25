Notizie Udinese – Buksa: visite mediche in corso! Il punto attuale

In casa Udinese si stanno effettuando controlli medici per Adam Buksa. L'attaccante, appena compiuto 29 anni, proviene dal Midtjylland. "Sono pronto per questa nuova sfida", ha dichiarato il calciatore, che stasera si troverà in tribuna per seguire la prima partita di campionato dei friulani contro il Verona.