Notizie Udinese – Buksa: visite mediche in corso! Il punto attuale

In casa Udinese si stanno effettuando controlli medici per Adam Buksa. L'attaccante, appena compiuto 29 anni, proviene dal Midtjylland. "Sono pronto per questa nuova sfida", ha dichiarato il calciatore, che stasera si troverà in tribuna per seguire la prima partita di campionato dei friulani contro il Verona.
Runjaic attende gli esiti delle visite mediche di Buksa in programma per oggi così da avere un attaccante in più per il reparto
Si tratta di un profilo necessario per il completamento della rosa. In attacco Davis, Bravo e Bayo non possono bastare e Buksa potrebbe dare una mano anche per via della sua esperienza internazionale.
Runjaic lo aspetta a braccia aperte sebbene sarà molto difficile vederlo già in campo contro l’Hellas Verona questa sera. Le ultime di mercato: Buksa, mercato chiuso? Macché, colpo dal Napoli<<<
