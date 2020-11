L’Udinese oggi 30 novembre compie 124 anni di storia. I friulani sono dopo il Genoa il club più antico della Serie A: “Buon compleanno Udinese! Oggi 30 novembre il club bianconero compie ben 124 anni. E’ il sodalizio calcistico italiano più antico dopo quello del Genoa (il Grifone è stato fondato nel 1893). Quella del 30 novembre è comunque data indicativa (stabilita da Figc e Lega Calcio) dato che il calcio udinese era attivo de facto dal 1895. In quell’anno, in occasione del III Concorso Nazionale di Ginnastica che si è tenuto a Roma dal 15 al 20 settembre, i ginnasti udinesi della Società di Ginnastica e Scherma, capitanati da Antonio Dal Dan, maestro comunale di ginnastica, si esibirono, con la Virtus di Bologna nel giuoco del calcio davanti ai Sovrani, al Re d’ Italia Umberto I e alla Regina Margherita. Al termine di quella gara il Re si congratulò con i dirigenti udinesi e premiò il capitano Dal Dan con una medaglia d’argento ricordo. In particolare sempre prima del 30 novembre 1896, i ginnasti udinesi, in occasione della Prima edizione dei giochi a Treviso, dal 6 all’ 8 settembre 1896, vinsero il torneo di calcio battendo il Turazza di Treviso e la Ginnastica di Ferrara. In pratica il primo scudetto mai riconosciuto però in quanto la Federcalcio non era stata ancora istituita (lo sarà due anni dopo). Questa la formazione dei ginnasti che si aggiudicarono lo scudetto mai riconosciuto: Bissattini, Chiussi, Kosnapfel, Pellegrini, Milanopulo, Del Negro; Plateo, Spivach, Dal Dan, Tam, Tolu. Va anche ricordato che a Udine nel 1893, nel campo giochi ricavato nell’area della Braida Muzzati (dove oggi sorgono via Ceconi, via Battistig, piazza della Repubblica), tutte le mattine Antonio Dal Dan, dalle 6 alle 7, insegnava il calcio a ragazzi via via sempre più numerosi. Nel 1911 (5 luglio) alcuni ginnasti, con a capo Antonio Dal Dan e il figlio Luigi, iscrissero la squadra calcistica alla Figc con il nome di Associazione del Calcio Udinese sempre facente parte della Società di Ginnastica e Scherma. Nel 1919 si trasformò in Asu (Associazione Sportiva Udinese), nel 1925 divenne autonoma a tutti gli effetti con la denominazione Acu (Associazione Calcio Udinese). Infine l’ 8 giugno 1976, l’Udinese divenne società per azioni“.

Fonte: Udinese.it