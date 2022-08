Notizie Udinese | Buone notizie: Beto si allena in gruppo!

Quello che sappiamo, come possiamo notare dai profili social dell'Udinese, è che Beto ha ricominciato ad allenarsi con il resto del gruppo e presto tornerà a disposizione di mister Sottil. Ancora non è possibile stabilire la data precisa del suo rientro in campo, ma sicuramente dopo la prima sosta di campionato a settembre potremo rivederlo in azione negli stadi di Serie A. La speranza di mister Sottil e di tutto lo staff tecnico e medico è che Beto ritrovi la sua condizione pre infortunio e riesca ancora ad essere decisivo in campo come lo era prima di quel fatidico 10 aprile. Ma non finisce qui, perché anche altri calciatori bianconeri sono alle prese con dei problemi fisici: facciamo il punto della situazione <<<