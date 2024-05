Notizie Udinese | Buone notizie per Cannavaro: recuperato Walace

Cannavaro è già proiettato a scegliere l'undici per la sfida al Frosinone. Il tecnico avrà bisogno di tutti gli elementi possibili per affrontare una gara determinante per la permanenza in Serie A all'ultima giornata. Walace domenica ha patito un problema fisico che lo ha costretto al cambio all'87' con Zarraga. Il brasiliano però sarà a disposizione per la sfida cruciale con i ciociari. Fabio Cannavaro in conferenza stampa infatti ha spiegato che il brasiliano è da considerare come recuperato e sarà quindi a disposizione. Un recupero fondamentale vista l'importanza del brasiliano nello scacchiere del centrocampo friulano.