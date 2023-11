Notizie Udinese | Buone notizie per Cioffi: Ebosele di nuovo in gruppo

Torna Ebosele

L'irlandese, che era rientrato dal Friuli in anticipo per un affaticamento muscolare, ha svolto il lavoro assieme ai compagni e si candida a una maglia da titolare per la prossima gara in trasferta di Serie A dell'Udinese contro la Roma, in programma domenica 26 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico. Ingruppo anche Samardzic e Zemura. Il report dell'allenamento: "Ripresi gli allenamenti dei bianconeri al centro sportivo Bruseschi. Nella seduta pomeridiana odierna, lavoro a secco seguito da esercitazioni sul possesso palla e partite a tema. Rientrati dagli impegni con le nazionali e regolarmente in gruppo Samardzic, Zemura ed Ebosele. Domani è in programma una doppia seduta".