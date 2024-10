Udinese – Buone notizie dall’infermeria: torna un titolare

Sono davvero tante le buone notizie che arrivano dall'infermeria per l'Udinese, visto che un titolare è pronto per il ritorno sul campo

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di mister Kosta Runjaic deve preparare nel migliore dei modi la prossima sfida contro il Cagliari. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le ultime dall'infermeria, con un titolarissimo che è pronto per tornare sul campo da gioco.