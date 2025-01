Udinese – Continua la caccia di punti: sfida delicata all’orizzonte

Tempo di riposare un giorno e poi la squadra si metterà nuovamente a lavoro per affrontare la prossima sfida contro il Como

L'Udinese si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa sul campo del Como. La partita, valida per la 21esima giornata di Serie A, si preannuncia come un match equilibrato e combattuto tra due squadre che hanno dimostrato di poter dire la loro in questo campionato.