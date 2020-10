Cadice, Adekanye: “Sarei potuto andare all’Udinese”

L’attaccante della Lazio, in prestito al Cadice ha lasciato i biancocelesti all’ultimo giorno di mercato per volare in Spagna. Il classe 99′ ha svelato un retroscena di mercato relativo all’Udinese. Queste le sue parole di presentazione al club iberico: “Alla mia età ho bisogno di giocare con continuità, devo essere realistico. Sarei potuto andato all’Alaves, all’Udinese o in Olanda. Ho scelto il Cadice perché voglio tornare alla Lazio da grande giocatore e qui penso di avere le migliori possibilità di esprimermi al meglio ai massimi livelli. Ho già parlato con la società, hanno fiducia in me. Il mister faceva il mio stesso ruolo, ci capiremo!”.