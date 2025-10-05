Sfida fondamentale per l'Udinese che è a caccia del riscatto dopo le ultime due giornate decisamente al di sotto delle aspettative. La squadra non vede l'ora di poter dire la sua anche se tra le mura amiche del BluEnergy Stadium arriva il Cagliari. Partiamo con il commento minuto per minuto.
Udinese 1-1 Cagliari | I bianconeri sprecano troppo: il commento
L'Udinese non riesce a fare la differenza sul campo da gioco ed arriva solo un pareggio contro il Cagliari di mister Pisacane. Il commento
Il commento
Nel corso della prima frazione di gioco parte sicuramente meglio la squadra di mister Kosta Runjaic. Diverse le chance potenziali sin dai primissimi istanti e soprattutto un'ottima conclusione di Zaniolo che si infrange sul montante. Da quel momento in poi prende voce il Cagliari, prima con Esposito che non riesce a trovare la rete del vantaggio e poi con Borrelli che da calcio d'angolo mette a referto l'1-0. Torna a spingere la squadra del coach tedesco che con Atta colpisce la traversa ed anche con Davis va vicinissima al pareggio. Passiamo al commento della seconda frazione di gioco <<<
