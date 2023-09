Cagliari-Udinese 0-0 / Commento del match: “Friulani non sanno segnare”

La squadra bianconera parte bene ed ha la migliore occasione del suo primo tempo su un tiro cross da parte di Festy Ebosele. Da quel momento in poi sale in cattedra il team avversario. Il Cagliari ha diverse occasioni per portarsi in vantaggio, di cui una con Deiola che è pressoché clamorosa. Per fortuna del team friulano, il calciatore italiano non trova la porta. La seconda grande chance da annotare è quella di Zito Luvumbo. Il ragazzo angolano colpisce un palo e poi la palla si ritrova fortunosamente nelle mani di Silvestri. Sicuramente una grande chance sprecata, ma con l'Udinese che si salve e chiude il primo tempo in pari. Passiamo alla seconda frazione <<<