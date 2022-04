Udinese / Domenica c’è il Cagliari! Ecco il confronto ruolo per ruolo

Domenica 3 aprile alle ore 15.00 andrà in scena il match tra Udinese e Cagliari alla Dacia Arena e per i bianconeri sarà il primo di una lunga serie di match decisivi. I punti in palio serviranno ad entrambe le formazioni per i rispettivi obiettivi. I friulani vogliono trovare la tranquillità in classifica quanto prima, i sardi invece dovranno uscire dalla zona rossa.