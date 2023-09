Cagliari-Udinese / Il focus sul migliore in campo: uno dei pochi a salvarsi

La situazione non è delle più semplici per l'Udinese. La squadra di Andrea Sottil risulta ancora troppo compassata, bisogna cambiare subito

Una partita davvero molto noiosa. Questo è il riassunto perfetto per l'incontro di campionato tra l'Udinese e il Cagliari. La sfida andata in scena ieri sera alla Domus Arena è stata la dimostrazione perfetta di una squadra che ha tanto bisogno di lavorare sul campo e soprattutto che non è ancora ad alti livelli per il nostro campionato.